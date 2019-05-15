Глава Ямала поздравил земляков с Международным днем семьи

15 Май 08:28 2019-05-15T08:37:46+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным днем семьи, который отмечается, сегодня, 15 мая.

Глава региона отметил, что Ямал – это, прежде всего люди, которые живут в округе и считают его своим домом. Главная цель власти региона – обеспечить благополучие и достойную жизнь семей.

Он подчеркнул, что автономном округе уделяется особое внимание защите материнства и детства, действуют жилищные программы по поддержке молодых, многодетных семей, семей из числа коренных жителей. Строятся современные школы, детские сады, объекты социальной инфраструктуры для укрепления здоровья, занятий спортом, семейного отдыха.

- Дружная счастливая семья, ответственное воспитание детей – нравственные ориентиры для нашей молодёжи, — говорится в поздравлении главы региона. - Пользуясь случаем, благодарю каждую ямальскую семью за сохранение традиций родительского подвижничества, весомый вклад в продвижение и укрепление семейных ценностей.

Губернатор пожелал всем ямальцам здоровья, счастья, успехов на благо своих семей, Ямала и Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU