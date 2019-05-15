2019-05-15T07:59:34+03:00
Происшествия

Житель Ноябрьска по указке афериста расстался со 150 тысячами рублей

Мошенник отправил ямальца к банкомату и продиктовал рад операций
Анна Полякова
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Житель Ноябрьска по указке афериста расстался со 150 тысячами рублейЖитель Ноябрьска по указке афериста расстался со 150 тысячами рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель Ноябрьска обратился за помощью в полицию, когда понял, что его обманули мошенники. В заявлении он сообщил, что неизвестные завладели его деньгами.

Выяснилось, что мужчина на интернет-сайте разместил объявление о продаже своей квартиры. Ему позвонила незнакомая женщина и сказала, что желает приобрести недвижимость и готова перечислить залог.

Дамочка под предлогом перечисления залога за квартиру предложила ему пройти к банкомату и совершить под диктовку ряд операций, что ноябрянин и сделал. После этого с его банковской карты произошло списание денежных средств в сумме более 151 тысячи рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция просит граждан тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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