Житель Ноябрьска по указке афериста расстался со 150 тысячами рублей
Житель Ноябрьска обратился за помощью в полицию, когда понял, что его обманули мошенники. В заявлении он сообщил, что неизвестные завладели его деньгами.
Выяснилось, что мужчина на интернет-сайте разместил объявление о продаже своей квартиры. Ему позвонила незнакомая женщина и сказала, что желает приобрести недвижимость и готова перечислить залог.
Дамочка под предлогом перечисления залога за квартиру предложила ему пройти к банкомату и совершить под диктовку ряд операций, что ноябрянин и сделал. После этого с его банковской карты произошло списание денежных средств в сумме более 151 тысячи рублей.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция просит граждан тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU