2019-05-15T07:33:33+03:00
Общество

В Ноябрьске провели флешмоб в память об умерших от СПИДа

На Ямале выявлено больше трех тысяч ВИЧ-инфицированных
Анна Полякова
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В Ноябрьске провели флешмоб в память об умерших от СПИДа Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске провели флешмоб в память об умерших от СПИДа Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ / СПИД». Флешмоб собрал около 100 волонтеров. Акцию поддержали школьники, представители учреждений по делам семьи и молодежи, управления социальной защиты населения, департамента образования, Центральной городской больницы, окружного «СПИД-центра».

Они собрались вокруг символа борьбы с ВИЧ-инфекцией – красной ленты и составили надпись: «Стоп. ВИЧ. СПИД», в руках у участников мероприятия были белые воздушные шары.

После этого Ноябрьск передал эстафету проведения акции - Салехарду. В течение недели в городах и поселках Ямала, как и во всех регионах России, на предприятиях и в учреждениях, специалисты «СПИД-центра» проведут экспресс-тестирование, его результаты можно узнать всего за 10 минут.

На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 3463 ВИЧ-инфицированных, среди которых 592 человека из Ноябрьска. С начала 2019 года в регионе выявлено 67 новых случаев ВИЧ-инфекции, в Ноябрьске – 9, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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