2019-05-15T07:14:08+03:00
Происшествия

В селе Сеяха водитель снегохода врезался в ЛЭП

Пострадавшего госпитализировали с травмами
Анна Полякова
Поделиться:
В селе Сеяха водитель снегохода врезался в ЛЭП Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ селе Сеяха водитель снегохода врезался в ЛЭП Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых травмирован один человек.

Авария с пострадавшим произошла в селе Сеяха на улице Ягельная. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 06 часов 30 минут водитель снегохода Ямаха не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач. Правоохранители уточняют, что снегоходчик находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он госпитализирован с травмами.

По данным регионального ведомства, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 1873 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 192 получили травмы, в их числе 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде готовятся встретить «Первую волну»
Ноябрянин, продавая гарнитур, сам расстался с деньгами
В Новом Уренгое обнародовали график отключения горячей воды и тепла
Западно-Сибирский НОЦ займется вопросами оленеводства и аквакультуры
Ноябрянку мошенница облапошила на семь тысяч рублей
На Ямале проходит акция «Безопасное окно»
Региональные этапы фестиваля ГТО пройдут в Ноябрьске и Салехарде
На Ямале определят лучшего лесного пожарного
На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для легкого ледохода
В Ноябрьске нашли метод, чтобы сплотить семьи
Салехардцу назначили штраф за взятку полицейскому: вышло в пять раз дороже
Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км
Стройке моста через Пур мешают полсотни балков
Ямальцы смогут пройти онлайн проверку своей финансовой грамотности