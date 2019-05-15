В селе Сеяха водитель снегохода врезался в ЛЭП

15 Май 07:14 2019-05-15T07:14:08+03:00

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На дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых травмирован один человек.

Авария с пострадавшим произошла в селе Сеяха на улице Ягельная. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 06 часов 30 минут водитель снегохода Ямаха не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач. Правоохранители уточняют, что снегоходчик находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он госпитализирован с травмами.

По данным регионального ведомства, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 1873 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 192 получили травмы, в их числе 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU