Федеральное агентство по делам национальностей даст оценку ситуации на Ямале
В Салехарде работает делегация Федерального агентства по делам национальностей. В течение двух дней под руководством статс-секретаря – заместителя руководителя ФАДН России Анны Котовой пройдут встречи с представителями органов власти округа.
В планах ознакомиться с работой ямальской системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных северян.
Система внедрена в регионе с 2014 года. Оператором является департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Система включает в себя модули по 34 показателям. Это реестры семей, общин коренных народов, факторий, священных мест и мест захоронений, модуль по учëту оленей, в том числе частных оленеводческих хозяйств.
- ЕИС Ямал – это региональный механизм документального подтверждения принадлежности к коренным народам Севера, ведущим традиционный образ жизни. На основании сведений из системы гражданам выдаëтся документ, подтверждающий их статус. Это обеспечивает их право пользоваться региональными мерами социальной поддержки.
С практическим использованием системы ЕИС Ямал представители ФАДН России ознакомятся в селе Аксарка Приуральского района.
ИСТОЧНИК KP.RU