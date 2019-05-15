2019-05-15T07:05:56+03:00
Общество

Федеральное агентство по делам национальностей даст оценку ситуации на Ямале

Представители ФАДН ознакомятся с региональной системой учета коренных северян
Анна Полякова
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Федеральное агентство по делам национальностей даст оценку ситуации на Ямале Фото: правительство ЯНАОФедеральное агентство по делам национальностей даст оценку ситуации на Ямале Фото: правительство ЯНАО
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В Салехарде работает делегация Федерального агентства по делам национальностей. В течение двух дней под руководством статс-секретаря – заместителя руководителя ФАДН России Анны Котовой пройдут встречи с представителями органов власти округа.

В планах ознакомиться с работой ямальской системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных северян.

Система внедрена в регионе с 2014 года. Оператором является департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Система включает в себя модули по 34 показателям. Это реестры семей, общин коренных народов, факторий, священных мест и мест захоронений, модуль по учëту оленей, в том числе частных оленеводческих хозяйств.

- ЕИС Ямал – это региональный механизм документального подтверждения принадлежности к коренным народам Севера, ведущим традиционный образ жизни. На основании сведений из системы гражданам выдаëтся документ, подтверждающий их статус. Это обеспечивает их право пользоваться региональными мерами социальной поддержки.

С практическим использованием системы ЕИС Ямал представители ФАДН России ознакомятся в селе Аксарка Приуральского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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