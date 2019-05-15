15 Май 06:52 2019-05-15T06:53:44+03:00

Ноябрянин отдал незнакомцу 60 тысяч рублей, рассчитывая на его порядочность Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Доверчивый житель Ноябрьска стал жертвой мошенничества. Мужчина попался на известную уловку аферистов и потерял крупную сумму денег.

13 мая, осознав обман, он обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Ноябрьску с заявлениями о мошенничестве. Он пояснил, что неизвестные завладели принадлежащими ему деньгами.

Выяснилось, что в социальной сети ноябрянин нашел объявление о продаже электровелосипеда. Заинтересовавшись заманчивым предложением, мужчина созвонился с продавцом. Обсудив все условия сделки, ямалец перечислил 60 тысяч рублей на банковский счет продавца. Получив перевод, аферист перестал выходить на связь с покупателем. В настоящее время товар не доставлен. Был ли вообще электровелосипед – загадка. Часто в таких случаях мошенники «продают» несуществующие товары.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция просит граждан быть бдительными, тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU