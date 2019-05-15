2019-05-15T05:19:54+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 мая: ожидается незначительное потепление

Температура воздуха -3... + 3 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 15 мая: ожидается незначительное потеплениеПогода на Ямале 15 мая: ожидается незначительное потеплениеФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

В среду, 15 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, в основном пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северный 8 м/с.

В Надыме -2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском около ноля градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале -1 градус, пасмурно, кратковременный снег пройдет только утром, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, без осадков, северный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде готовятся встретить «Первую волну»
Ноябрянин, продавая гарнитур, сам расстался с деньгами
В Новом Уренгое обнародовали график отключения горячей воды и тепла
Западно-Сибирский НОЦ займется вопросами оленеводства и аквакультуры
Ноябрянку мошенница облапошила на семь тысяч рублей
На Ямале проходит акция «Безопасное окно»
Региональные этапы фестиваля ГТО пройдут в Ноябрьске и Салехарде
На Ямале определят лучшего лесного пожарного
На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для легкого ледохода
В Ноябрьске нашли метод, чтобы сплотить семьи
Салехардцу назначили штраф за взятку полицейскому: вышло в пять раз дороже
Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км
Стройке моста через Пур мешают полсотни балков
Ямальцы смогут пройти онлайн проверку своей финансовой грамотности