Погода на Ямале 15 мая: ожидается незначительное потепление

15 Май 05:19 2019-05-15T05:19:54+03:00

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В среду, 15 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, в основном пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северный 8 м/с.

В Надыме -2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском около ноля градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале -1 градус, пасмурно, кратковременный снег пройдет только утром, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, без осадков, северный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU