Погода на Ямале 15 мая: ожидается незначительное потепление
В среду, 15 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.
В Ноябрьске +1 градус, в основном пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 5 м/с.
В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северный 8 м/с.
В Надыме -2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер северный 5 м/с.
В Губкинском около ноля градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 5 м/с.
В Тарко-Сале -1 градус, пасмурно, кратковременный снег пройдет только утром, ветер северный 6 м/с.
В Муравленко -2 градуса, пасмурно, без осадков, северный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU