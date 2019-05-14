14 Май 16:33 2019-05-14T16:35:59+03:00

В Салехарде ограничат движение по улице Комсомольская Фото: salekhard.org

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В Салехарде запланирован ремонт дороги по улице Комсомольская, протяженность участка – 1040 м. Работы, которые проведут в рамках капремонта улично-дорожной сети, включают в себя ремонт дорожного полотна, тротуаров, а также инженерных сооружений.

Бордюрный камень заменят на более стойкий – гранит. Укладка покрытия проезжей части будет произведено из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ. На период ремонта движение по данной автомобильной дороге будет ограничено.

Работы на данном участке будут организованы с учетом возможности подъезда спасательно-экстренных служб, а также коммунальных.

Власти городу просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Всего этим летом капитально отремонтируют 8 городских дорог, общей протяженностью около 4 километров, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU