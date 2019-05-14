Огнеборцы Пуровского района готовятся к пожароопасному периоду

14 Май 16:25 2019-05-14T20:53:25+03:00

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Пуровский район готовится к пожароопасному сезону. В окрестностях Тарко-Сале провели масштабные учения с участием сотрудников учреждений «Ямалспас», «Леса Ямала» и МЧС России по ЯНАО.

Согласно легенде, ЧС произошла в 6-ти километрах от города, горят 45 гектаров леса. После строевого смотра всех служб, получив вводные данные, спасатели приступили к выполнению поставленных задач.

Первыми на место пожара направилась команда «Ямалспаса». Четверо тушили огонь при помощи ручных ранцевых огнетушителей, остальные сотрудники отсыпали местность. К спасателям присоединились сотрудники Таркосалинского лесхоза и МЧС. За считанные минуты пожарные достигли очага возгорания и взяли ситуацию под контроль.

- Надеюсь, что лето у нас будет достаточно благоприятным. Мы с коллегами вспоминали летние пожары 2012 и 2013 годов, ставшие суровым испытанием для всех служб. Они и тогда справились со своей задачей замечательно. Поэтому я в наших огнеборцах уверенна на все 200% ,— отметила первый заместитель главы района Нонна Фамбулова.

ИСТОЧНИК KP.RU