Прокуратура потребовала убрать лужу у многоквартирника в Новом Уренгое
После прокурорского вмешательства в Новом Уренгое убрали гигантскую лужу, затопившую территорию возле многоквартирного дома в микрорайоне Мирный.
- «Уренгойгоравтодор» ненадлежащим образом исполнило обязательства по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, пояснили в региональном ведомстве.
В результате несвоевременной уборки снега произошло его таяние и затопление дороги и территории автомобильной стоянки. Нарушения могли привести к разрушению дорожного полотна, создавали угрозу безопасности дорожного движения и препятствовали использованию участка улично-дорожной сети по назначению.
По представлению прокурора предприятие незамедлительно организовало работы по откачке талых вод, нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU