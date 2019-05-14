14 Май 16:19 2019-05-14T16:22:04+03:00

Прокуратура потребовала убрать лужу у многоквартирника в Новом Уренгое Фото: правительство ЯНАО

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После прокурорского вмешательства в Новом Уренгое убрали гигантскую лужу, затопившую территорию возле многоквартирного дома в микрорайоне Мирный.

- «Уренгойгоравтодор» ненадлежащим образом исполнило обязательства по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, пояснили в региональном ведомстве.

В результате несвоевременной уборки снега произошло его таяние и затопление дороги и территории автомобильной стоянки. Нарушения могли привести к разрушению дорожного полотна, создавали угрозу безопасности дорожного движения и препятствовали использованию участка улично-дорожной сети по назначению.

По представлению прокурора предприятие незамедлительно организовало работы по откачке талых вод, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU