Планы по развитию здорового образа жизни на Ямале обсудят в Тюмени
В представительстве ЯНАО в Тюмени 15 мая пройдёт коллегия департамента по физической культуре и спорту округа. Как сообщили в правительстве ЯНАО, руководитель ведомства Андрей Масанов расскажет о региональном проекте «Спорт – норма жизни».
Проект календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятиях округа на 2020 год представит директор Центра спортивной подготовки Александр Походяев.
Также будут рассмотрены вопросы развития базовых приоритетных видов спорта. Речь пойдет о тяжёлой атлетике, спортивной борьбе, мини-футболе, самбо, биатлоне, спортивном туризме, о применении профессиональных стандартов в данной сфере, об изменениях в порядке организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО.
16-18 мая для участников коллегии пройдут курсы повышения квалификации. Здесь планируется обсудить проблемы и перспективы ямальского спорта и физической культуры, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU