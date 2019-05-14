14 Май 15:58 2019-05-14T16:13:24+03:00

Планы по развитию здорового образа жизни на Ямале обсудят в Тюмени Фото: правительство ЯНАО

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В представительстве ЯНАО в Тюмени 15 мая пройдёт коллегия департамента по физической культуре и спорту округа. Как сообщили в правительстве ЯНАО, руководитель ведомства Андрей Масанов расскажет о региональном проекте «Спорт – норма жизни».

Проект календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятиях округа на 2020 год представит директор Центра спортивной подготовки Александр Походяев.

Также будут рассмотрены вопросы развития базовых приоритетных видов спорта. Речь пойдет о тяжёлой атлетике, спортивной борьбе, мини-футболе, самбо, биатлоне, спортивном туризме, о применении профессиональных стандартов в данной сфере, об изменениях в порядке организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО.

16-18 мая для участников коллегии пройдут курсы повышения квалификации. Здесь планируется обсудить проблемы и перспективы ямальского спорта и физической культуры, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU