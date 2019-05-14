В Надымском районе судят мужчину за убийство еще одной жены

14 Май 15:37 2019-05-14T15:44:29+03:00

С ней он воспитывал детей от первого брака

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В Надымском районе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве сожительницы.

По данным следствия, в селе Ныда Надымского района 19 марта 2019 года между пьяной парой возникла ссора. Мужчина набросился с кулаками на подругу. Он несколько раз ударил ее кулаком в лицо. На следующий день они продолжили выпивать. 21 марта мужчина обнаружил избитую им 57-летнюю сожительницу мертвой. Женщина скончалась из-за закрытой черепно-мозговой травмы и внутренних кровоизлияниях.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее судим за причинение смерти по неосторожности своей первой супруге. Он воспитывал несовершеннолетних детей от первого брака со своей второй сожительницей.

Следственные органы обратились к главе муниципального образования для решения вопроса о дальнейшей судьбе детей. В настоящее время несовершеннолетние находятся под опекой близкой родственницы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU