Проект реконструкции аэродрома Новый Уренгой успешно прошел Главгосэкспертизу

14 Май 14:59 2019-05-14T15:12:34+03:00

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Проект реконструкции аэродрома аэропорта Новый Уренгой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. В рамках проекта планируется обновление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок, установка светосигнального оборудования, строительство новой основной аварийно-спасательной станции на 6 боксов, реконструкция патрульной дороги и установка технических средств охраны периметрового ограждения.

Реконструкция продлится три года и завершится в 2021 году. Первый ее этап запланирован на 2019-2020 годы. Все строительно-монтажные работы будут производиться в условиях действующего аэропорта, в «окна» между полетами воздушных судов по 16 часов. После реконструкции аэропорт Новый Уренгой сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и крупные транспортные самолеты типа Ан-124.

В настоящий момент УК «Аэропорты Регионов» проводит конкурсный отбор по выбору генподрядчика реконструкции аэродрома. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя – это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Параллельно с операционным управлением холдинг «Аэропорты Регионов» ведет разработку проектной документации для строительства нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома, сообщает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU