В Муравленко мужчину осудили на 4 года за грабеж и жестокие побои

14 Май 14:53 2019-05-14T15:16:43+03:00

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В Муравленко мужчине зачитали приговор за побои и грабеж. В ноябре 2018 года ранее судимый 30-летний горожанин жестко расправился с неприятелем. Он нанес мужчине несколько ударов кулаком в лицо, после чего пнул по голове. С множественными телесными повреждениями он был госпитализирован. Травмы были расценены, как тяжкий вред здоровью, поскольку были опасными для жизни.

Спустя три месяца мужчина из припаркованного у торгового центра автомобиля он похитил коробку с продукцией. Имущественный ущерб составил более 4 тысяч рублей.

Его судили по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабеж». В результате суд приговорил ямальца к лишению свободы сроком на 3 года 8 месяцев исправительной колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU