Ямальские рыбаки впервые выходят на промысел в море

14 Май 14:25 2019-05-14T14:29:08+03:00

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На Ямале появилась первая в округе рыболовецкая база для промысла в морской акватории. Она установлена на побережье Байдарацкой губы в Приуральском районе. Ее приобрели за счёт окружного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие рыболовства».

Байдарацкая губа – это единственный большой водоём, который слабо освоен промыслом. Она богата морскими видами рыб – корюшкой, навагой, омулем, гольцом, сельдью чешско-печорской, камбалой полярной – всего более 30 видов.

- Наука подтверждает, что в Байдарацкой губе можно добывать до двух тысяч тонн рыбы, - пояснил заместитель директора департамента АПК Вячеслав Жедулев.

Вести промысел в Байдарацкой губе будет рыболовецкая артель «Орион». Для работы в прибрежной зоне будут созданы все условия. Рыболовецкая база оснащена жилым модулем. Трудиться на промысле будут две бригады. Первая – сезонные работники из приуральских посёлков Аксарка и Харсаим, которые будут проживать на базе стационарно, вторая – оленеводы, которые кочуют вдоль побережья. Все будут трудоустроены по временным договорам.

Кроме того, база позволит сохранять высокое качество уловов – благодаря современным морозильным установкам вместимостью до 25 тонн. Также объект оснащён дизельной электростанцией и ёмкостью для хранения горюче-смазочных материалов. Получить первые морские уловы рыбаки планируют уже в июне, сообщает правительство ЯНАО.

Ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы, её глубокую переработку ведут четыре предприятия, которые выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU