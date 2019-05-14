2019-05-14T14:29:08+03:00
Экономика

Ямальские рыбаки впервые выходят на промысел в море

Рыболовецкая база в Байдарацкой губе оснащена жилым модулем
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские рыбаки впервые выходят на промысел в море Фото: yanao.ruЯмальские рыбаки впервые выходят на промысел в море Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале появилась первая в округе рыболовецкая база для промысла в морской акватории. Она установлена на побережье Байдарацкой губы в Приуральском районе. Ее приобрели за счёт окружного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие рыболовства».

Байдарацкая губа – это единственный большой водоём, который слабо освоен промыслом. Она богата морскими видами рыб – корюшкой, навагой, омулем, гольцом, сельдью чешско-печорской, камбалой полярной – всего более 30 видов.

- Наука подтверждает, что в Байдарацкой губе можно добывать до двух тысяч тонн рыбы, - пояснил заместитель директора департамента АПК Вячеслав Жедулев.

Вести промысел в Байдарацкой губе будет рыболовецкая артель «Орион». Для работы в прибрежной зоне будут созданы все условия. Рыболовецкая база оснащена жилым модулем. Трудиться на промысле будут две бригады. Первая – сезонные работники из приуральских посёлков Аксарка и Харсаим, которые будут проживать на базе стационарно, вторая – оленеводы, которые кочуют вдоль побережья. Все будут трудоустроены по временным договорам.

Кроме того, база позволит сохранять высокое качество уловов – благодаря современным морозильным установкам вместимостью до 25 тонн. Также объект оснащён дизельной электростанцией и ёмкостью для хранения горюче-смазочных материалов. Получить первые морские уловы рыбаки планируют уже в июне, сообщает правительство ЯНАО.

Ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы, её глубокую переработку ведут четыре предприятия, которые выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде готовятся встретить «Первую волну»
Ноябрянин, продавая гарнитур, сам расстался с деньгами
В Новом Уренгое обнародовали график отключения горячей воды и тепла
Западно-Сибирский НОЦ займется вопросами оленеводства и аквакультуры
Ноябрянку мошенница облапошила на семь тысяч рублей
На Ямале проходит акция «Безопасное окно»
Региональные этапы фестиваля ГТО пройдут в Ноябрьске и Салехарде
На Ямале определят лучшего лесного пожарного
На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для легкого ледохода
В Ноябрьске нашли метод, чтобы сплотить семьи
Салехардцу назначили штраф за взятку полицейскому: вышло в пять раз дороже
Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км
Стройке моста через Пур мешают полсотни балков
Ямальцы смогут пройти онлайн проверку своей финансовой грамотности