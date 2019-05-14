Ямальские рыбаки впервые выходят на промысел в море
На Ямале появилась первая в округе рыболовецкая база для промысла в морской акватории. Она установлена на побережье Байдарацкой губы в Приуральском районе. Ее приобрели за счёт окружного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие рыболовства».
Байдарацкая губа – это единственный большой водоём, который слабо освоен промыслом. Она богата морскими видами рыб – корюшкой, навагой, омулем, гольцом, сельдью чешско-печорской, камбалой полярной – всего более 30 видов.
- Наука подтверждает, что в Байдарацкой губе можно добывать до двух тысяч тонн рыбы, - пояснил заместитель директора департамента АПК Вячеслав Жедулев.
Вести промысел в Байдарацкой губе будет рыболовецкая артель «Орион». Для работы в прибрежной зоне будут созданы все условия. Рыболовецкая база оснащена жилым модулем. Трудиться на промысле будут две бригады. Первая – сезонные работники из приуральских посёлков Аксарка и Харсаим, которые будут проживать на базе стационарно, вторая – оленеводы, которые кочуют вдоль побережья. Все будут трудоустроены по временным договорам.
Кроме того, база позволит сохранять высокое качество уловов – благодаря современным морозильным установкам вместимостью до 25 тонн. Также объект оснащён дизельной электростанцией и ёмкостью для хранения горюче-смазочных материалов. Получить первые морские уловы рыбаки планируют уже в июне, сообщает правительство ЯНАО.
Ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы, её глубокую переработку ведут четыре предприятия, которые выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU