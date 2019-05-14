2019-05-14T13:57:43+03:00
Общество

В Тазовском районе автомобилистов просят пожалеть оленей

Маршруты каслания оленеводов зачастую проходят вблизи месторождений
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тазовском районе во время весеннего каслания оленеводов передвижение автомобильного и технологического транспорта возьмут на особый контроль.

С приближением ямальской весны тазовские оленеводы начинают непростой путь каслания на летние пастбища. При этом маршруты каслания оленеводов зачастую проходят вблизи месторождений и непосредственно на территории лицензионных участков компаний ТЭК.

- В связи с этим необходимо ужесточить контроль за безопасностью тундрового населения и оленьих стад, в первую очередь, во время их перехода через автодороги. Для этого нужно провести информационную кампанию с представителями предприятий, занимающихся промышленным освоением Арктики, а также пассажирскими и грузовыми перевозками на территории района, - отметил глава района Василий Паршаков.

Сегодня на территории района промышленную деятельность ведут более 20 предприятий ТЭКа и выпасается второе по численности на Ямале поголовье северных оленей: более 250 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге

Кровь, разорванные части туш около десятка оленей с переломанными ногами обнаружили тундровики на одной из дорог в Пуровском районе. Один олень из стада на момент обнаружения еще был жив, но позже погиб в мучениях… (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В подсобке новоуренгойского магазина обнаружили партию контрафактного алкоголя
Жители Лабытнанги придумают название будущему скверу
Tele2 продвигает честные звонки внутри сети
На Ямале стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Заместитель генпрокурора РФ проведет в Салехарде личный прием
В Лабытнанги пытаются освободить территорию под спецплощадку для выгула собак
В Надыме пройдет ярмарка «Покупай тюменское!»
Ямальские депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов на майском заседании
Более двух тысяч салехардских детей летом поработают и отдохнут в лагерях
Мошенники от имени Роспотребнадзора обманывают ямальских бизнесменов
Молодых ямальских предпринимателей в Тюмени научат технологии убеждения
Пьяный тазовчанин, разбросав в магазине товар, обматерил полицейского
Погода на Ямале 14 мая: пасмурно, пройдет снег
Новоуренгойка перевела мошенникам 76 тысяч рублей, рассчитывая сама получить деньги
В Салехарде неизвестные похитили урны у «Мамонта»
На Ямале демонтировали радиорелейную линию Салехард – Надым
Новоуренгоец табуретом переломал ребра собутыльнику
Жителям Ямала запретили разводить костры
Ханымейские поисковики подняли останки двух красноармейцев