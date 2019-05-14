В Тазовском районе автомобилистов просят пожалеть оленей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-14T13:57:43+03:00

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В Тазовском районе во время весеннего каслания оленеводов передвижение автомобильного и технологического транспорта возьмут на особый контроль.

С приближением ямальской весны тазовские оленеводы начинают непростой путь каслания на летние пастбища. При этом маршруты каслания оленеводов зачастую проходят вблизи месторождений и непосредственно на территории лицензионных участков компаний ТЭК.

- В связи с этим необходимо ужесточить контроль за безопасностью тундрового населения и оленьих стад, в первую очередь, во время их перехода через автодороги. Для этого нужно провести информационную кампанию с представителями предприятий, занимающихся промышленным освоением Арктики, а также пассажирскими и грузовыми перевозками на территории района, - отметил глава района Василий Паршаков.

Сегодня на территории района промышленную деятельность ведут более 20 предприятий ТЭКа и выпасается второе по численности на Ямале поголовье северных оленей: более 250 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU