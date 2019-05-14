В подсобке новоуренгойского магазина обнаружили партию контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-14T13:42:13+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной продукции.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели оперативно-розыскные мероприятия и в подсобном помещении магазина был обнаружен контрафакт.

92 бутылки со спиртными напитками, которые промаркированы в неустановленном порядке, были направлены на экспертизу. Специалисты подтвердили, что для маркировки алкогольной продукции использовались поддельные акцизные марки.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Наказанием за преступление может стать виде лишение свободы на срок до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU