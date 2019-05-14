2019-05-14T13:42:13+03:00
Происшествия

В подсобке новоуренгойского магазина обнаружили партию контрафактного алкоголя

Для маркировки использовались поддельные акцизные марки
Анна Полякова
Поделиться:
В подсобке новоуренгойского магазина обнаружили партию контрафактного алкоголя Фото: 89.мвд.рфВ подсобке новоуренгойского магазина обнаружили партию контрафактного алкоголя Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной продукции.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели оперативно-розыскные мероприятия и в подсобном помещении магазина был обнаружен контрафакт.

92 бутылки со спиртными напитками, которые промаркированы в неустановленном порядке, были направлены на экспертизу. Специалисты подтвердили, что для маркировки алкогольной продукции использовались поддельные акцизные марки.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Наказанием за преступление может стать виде лишение свободы на срок до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тазовском районе автомобилистов просят пожалеть оленей
Жители Лабытнанги придумают название будущему скверу
Tele2 продвигает честные звонки внутри сети
На Ямале стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Заместитель генпрокурора РФ проведет в Салехарде личный прием
В Лабытнанги пытаются освободить территорию под спецплощадку для выгула собак
В Надыме пройдет ярмарка «Покупай тюменское!»
Ямальские депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов на майском заседании
Более двух тысяч салехардских детей летом поработают и отдохнут в лагерях
Мошенники от имени Роспотребнадзора обманывают ямальских бизнесменов
Молодых ямальских предпринимателей в Тюмени научат технологии убеждения
Пьяный тазовчанин, разбросав в магазине товар, обматерил полицейского
Погода на Ямале 14 мая: пасмурно, пройдет снег
Новоуренгойка перевела мошенникам 76 тысяч рублей, рассчитывая сама получить деньги
В Салехарде неизвестные похитили урны у «Мамонта»
На Ямале демонтировали радиорелейную линию Салехард – Надым
Новоуренгоец табуретом переломал ребра собутыльнику
Жителям Ямала запретили разводить костры
Ханымейские поисковики подняли останки двух красноармейцев