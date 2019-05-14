Жители Лабытнанги придумают название будущему скверу

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-14T13:11:58+03:00

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Для жителей Лабытнанги на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» стартовал новый сбор предложений под названием «Дадим имя новому скверу по улице Дзержинского!»

Напомним, этим летом новый объект благоустройства будет создан в рамках реализации проекта «Формирование комфортной и современной городской среды».

Как сообщили в администрации Лабытнанги, идеи принимаются по 3 июня включительно, затем путём голосования будет выбрано наиболее понравившееся пользователям портала название.

Его направят в департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений для учёта мнения населения при присвоении имени скверу.

ИСТОЧНИК KP.RU