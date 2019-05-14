Tele2 продвигает честные звонки внутри сети

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-14T12:31:02+03:00

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Мобильный оператор Tele2 рассказывает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запускает новую рекламную кампанию.

Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и напоминает, что внутри сети можно общаться без ограничений. Оператор подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный продукт. Новые и действующие абоненты тарифной линейки «Мой Tele2» получают честное и выгодное предложение – звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифного плана линейки «Мой Tele2».

В поддержку предложения «Честные звонки внутри сети» Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. На этот раз команда Tele2 предстает в роли иллюзионистов, намеренных открыть публике глаза на наполнение их тарифов.

Они напоминают зрительному залу: время – понятие иллюзорное, особенно применительно к пакету тарифного плана. «Поэтому у некоторых количество минут в пакете весьма условное», – резюмирует команда Tele2. Честные иллюзионисты объясняют: «Вам кажется, что минуты есть, а на самом деле их нет: оказалось, бесплатные звонки внутри сети расходуют пакет». Но только не у абонентов Tele2. У них не исчезают минуты, если они звонят внутри сети, подчеркивает босс команды Tele2. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU