2019-05-14T12:06:04+03:00
Общество

На Ямале стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Тестирование на инфекцию проведут даже в местах массового посещения
Анна Полякова
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В шестой раз на Ямале проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она приурочена к международному дню памяти жертв СПИДа и проводится под руководством фонда социально-культурных инициатив, возглавляемого Светланой Медведевой.

Ямал присоединится к этому событию 13 мая. На протяжении всей недели в округе будут проходить профилактические мероприятия. В эти дни все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию как в медицинских организациях по месту жительства, так и в местах массового посещения, сообщили в депздраве ЯНАО.

- Сегодня заразиться может каждый, кто живет половой жизнью, поскольку данный путь передачи ВИЧ остается ключевым и самым опасным, - комментирует главный врач СПИД-Центра Людмила Волова.

Она также отметила, что коварство ВИЧ-инфекции заключается в том, что у зараженного человека длительное время нет никаких жалоб, клинические проявления отсутствуют. Полностью инфекция пока не излечима, но при своевременном обращении за медпомощью и проведении необходимого лечения, которое проводится бесплатно, прогноз течения заболевания относительно благоприятный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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