2019-05-14T11:34:01+03:00
Общество

Заместитель генпрокурора РФ проведет в Салехарде личный прием

Встреча пройдет по предварительной записи
Анна Полякова
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Заместитель генпрокурора РФ проведет в Салехарде личный прием Фото: prokyanao.ruЗаместитель генпрокурора РФ проведет в Салехарде личный прием Фото: prokyanao.ru
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Ямальцы смогут лично задать вопросы заместителю генпрокурора РФ Юрию Гулягину. 17 мая он проведет в Салехарде прием граждан.

Гулягин Юрий Александрович Фото: genprok-urfo.ru

Гулягин Юрий Александрович Фото: genprok-urfo.ru

Как сообщили в региональном ведомстве, он готов пообщаться с северянами по темам исполнения законов о государственной и муниципальной службе, в сферах ЖКХ, в том числе обеспечения прав граждан на получение коммунальных услуг, занятости населения и оплаты труда. Так же ямальцы могут задать вопросы о выплатах пенсий и пособий, соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Прием пройдет по предварительной записи в здании прокуратуры ЯНАО. Обращающимся необходимо иметь при себе паспорт и подготовленное письменное обращение. При необходимости, помощь в подготовке обращения будет оказана во время записи на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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