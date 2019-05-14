Заместитель генпрокурора РФ проведет в Салехарде личный прием

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-14T11:34:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальцы смогут лично задать вопросы заместителю генпрокурора РФ Юрию Гулягину. 17 мая он проведет в Салехарде прием граждан.

Гулягин Юрий Александрович Фото: genprok-urfo.ru

Как сообщили в региональном ведомстве, он готов пообщаться с северянами по темам исполнения законов о государственной и муниципальной службе, в сферах ЖКХ, в том числе обеспечения прав граждан на получение коммунальных услуг, занятости населения и оплаты труда. Так же ямальцы могут задать вопросы о выплатах пенсий и пособий, соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Прием пройдет по предварительной записи в здании прокуратуры ЯНАО. Обращающимся необходимо иметь при себе паспорт и подготовленное письменное обращение. При необходимости, помощь в подготовке обращения будет оказана во время записи на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU