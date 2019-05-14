2019-05-14T11:12:09+03:00
Общество

В Лабытнанги пытаются освободить территорию под спецплощадку для выгула собак

Власти города ищут владельца гаража
Анна Полякова
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В Лабытнанги начали строительство спецплощадки для выгула собак Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги начали строительство спецплощадки для выгула собак Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги разыскивают владельца металлического гаража, который мешает развернуться обустройству специализированной площадки для выгула и дрессировки собак.

Как сообщили в администрации города, территория для четвероногих друзей выделена на улице Ямальская. Бесхозный объект расположен в районе жилого дома № 9 и гаражной площадки № 34.

- Во избежание утраты своего имущества, владельцу данного объекта необходимо явиться в МУ «ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги». При себе иметь паспорт, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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