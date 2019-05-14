В Лабытнанги пытаются освободить территорию под спецплощадку для выгула собак
Власти города ищут владельца гаража
В Лабытнанги начали строительство спецплощадки для выгула собак Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги разыскивают владельца металлического гаража, который мешает развернуться обустройству специализированной площадки для выгула и дрессировки собак.
Как сообщили в администрации города, территория для четвероногих друзей выделена на улице Ямальская. Бесхозный объект расположен в районе жилого дома № 9 и гаражной площадки № 34.
- Во избежание утраты своего имущества, владельцу данного объекта необходимо явиться в МУ «ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги». При себе иметь паспорт, - пояснили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU