В Надыме пройдет ярмарка «Покупай тюменское!»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-14T10:00:10+03:00

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Лучшие товаропроизводители юга Тюменской области представят свою продукцию на ярмарке в Надыме. Торговля развернется 17 и 18 мая на площади возле бульвара Стрижова. Работать ярмарка будет с 9:00 до 19:00.

Жителям и гостям города тюменские хозяйства предложат вкусные и полезные товары: мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, масло, молочную и кисломолочную продукцию, колбасные изделия и овощи. Самым требовательным и любознательным покупателям продавцы подробно расскажут о технологии производства и полезных свойствах продуктов, сообщили в администрации Надымского района.

Продавать продукцию все участники ярмарки будут по ценам производителей. Напомним, между ЯНАО и Тюменской областью действует Соглашение о сотрудничестве по организации выездных ярмарок тюменских сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ярмарки проводятся по утвержденному графику и охватывают восточную часть округа. В следующий раз тюменцы посетят Надымский район осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU