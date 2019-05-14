Ямальские депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов на майском заседании

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-14T09:44:46+03:00

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Депутаты заксобрания ЯНАО сформировали и утвердили проект повестки очередного заседания, назначенного на 23 мая. Предварительно в повестке вошло около 25 вопросов.

Одним из главных вопросов предстоящего заседания станет рассмотрение отчета об исполнении окружного бюджета за 2018 год. Как сообщили в региональном парламенте, накануне пройдет расширенное заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам. Представители профильных департаментов расскажут депутатам, как были распределены бюджетные деньги в различных сферах округа.

Также парламентарии рассмотрят информацию о социально-экономическом развитии Пуровского района и ходе реализации региональной госпрограммы «Развитие АПК, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2021 годы».

На первое чтение будут вынесены поправки в региональные законы о мерах господдержки участников долевого строительства, родных языках КМНС. Кроме того, в первом чтении рассмотрят изменения в окружные законы в таких сферах, как соцзащита, образование, рыболовство, земельные отношения и регулирование отдельных отношений в области использования автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU