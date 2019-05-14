2019-05-14T09:24:29+03:00
Общество

Более двух тысяч салехардских детей летом поработают и отдохнут в лагерях

В этом году к месту отдыха ребята будут добираться самолетом
Анна Полякова
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Более двух тысяч салехардских детей летом поработают и отдохнут в лагеряхБолее двух тысяч салехардских детей летом поработают и отдохнут в лагеряхФото: Ольга Крыльцова
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В 2019 году в оздоровительной кампании планируют принять участие 1514 салехардских детей. Еще 470 будут трудоустроены в летний период. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии, в ходе которой обсудили организацию отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и молодежи.

Как сообщили в администрации Салехарда, приоритет отдается ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации или состоят на различных видах учета. Традиционно, большинство юных салехардцев отдохнут в лагерях Краснодарского края и Республики Болгария. В этом году к месту отдыха ребята будут добираться самолетом.

Рабочие места для ребят готовы предоставить 26 организаций и предприятий города. В этом году заработная плата ребят составит 14 511 рублей за две недели.

Кроме оздоровительных лагерей за пределами округа ежегодно большим спросом пользуются лагеря с дневным пребыванием. Они развернутся на базе четырех школ. Как и в предыдущие годы там отдохнут 517 мальчишек и девчонок.

Воспитанники спортивных учреждений, традиционно, в летний период отправятся на учебно-тренировочные сборы за пределы Ямала, которые включают не только тренировки на лучших спортивных аренах, но и оздоровление.

Отдельное внимание уделили вопросу безопасности при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом. Все автобусы должны быть оборудованы тахографами, системой Глонас и ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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