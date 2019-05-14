Мошенники от имени Роспотребнадзора обманывают ямальских бизнесменов

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-14T08:40:36+03:00

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Ямальских предпринимателей обманывают мошенники. Представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, они предлагают бизнесменам купить печатную продукцию для «Уголка потребителя».

В ведомстве пояснили, Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, являясь территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, не занимается распространением печатной нормативной продукции на коммерческой основе.

Сотрудники Управления просят ямальских предпринимателей проявлять бдительность. В случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU