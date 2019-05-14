Молодых ямальских предпринимателей в Тюмени научат технологии убеждения

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-14T08:08:13+03:00

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Молодые ямальские бизнесмены принимают участие в конкурсе «Своё дело». В рамках пятидневного семинара-тренинга «Молодой предприниматель», который пройдет в Тюмени на базе лагеря «Снежинка», состоится второй образовательный этап. С 17 по 21 мая здесь соберётся 81 участник.

Участников ждут мастер-классы, лекции, тренинги, деловые игры, федеральные эксперты проведут индивидуальные консультации. Молодых предпринимателей научат технологии убеждения, продвижению в соцсетях, юридическим аспектам предпринимательства, составлению бизнес-плана и калькуляции материальных затрат.

Затем они самостоятельно подготовят проект и будут защищать его перед комиссией на третьем этапе конкурса, который пройдёт в сентябре. Победители получат гранты на развитие бизнеса. Размер его может составлять до одного миллиона рублей.

Конкурс проводится в ЯНАО с 2013 года. За это время его участниками стали более 400 молодых ямальцев. 35 из них получили гранты, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU