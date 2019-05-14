Пьяный тазовчанин, разбросав в магазине товар, обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-14T06:00:49+03:00

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В Тазовском районе на местного дебошира завели уголовное дело после инцидента в магазине. 10 мая в пункт полиции с. Антипаюта Тазовского района обратился предприниматель, сообщив, что в его магазине пьяный мужчина разбрасывает товар и выражается в адрес посетителей нецензурной бранью.

Прибыв на место происшествия, участковый уполномоченный полиции пытался урезонить нарушителя. Однако тот в присутствии посторонних лиц обматерил и полицейского, и во время задержания нанес ему два удара ногой. Неадекватного гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Правоохранители напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 000 рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Наказанием за применение насилия в отношении власти может стать как штраф, так и лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU