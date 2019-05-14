Погода на Ямале 14 мая: пасмурно, пройдет снег
Во вторник, 14 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно, но без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.
В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, периодически - снег, ветер северный 7 м/с.
В Новом Уренгое -4 градуса, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северный 10 м/с.
В Надыме -4 градуса, пасмурно, в снег, ветер северный 9 м/с.
В Губкинском -2 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег, ветер северный 7 м/с.
В Тарко-Сале -1 градуса, облачно, кратковременный снег, ветер северный 7 м/с.
В Муравленко -4 градуса, пасмурно, временами - снег, северный ветер 7 м/с.
В Лабытнанги -1 градус, облачно, без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU