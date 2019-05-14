2019-05-14T05:44:34+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 мая: пасмурно, пройдет снег

Температура воздуха -1 ... -4 градуса
Анна Полякова
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Во вторник, 14 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно, но без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, периодически - снег, ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое -4 градуса, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северный 10 м/с.

В Надыме -4 градуса, пасмурно, в снег, ветер северный 9 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег, ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале -1 градуса, облачно, кратковременный снег, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко -4 градуса, пасмурно, временами - снег, северный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, облачно, без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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