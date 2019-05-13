2019-05-13T16:20:20+03:00
Происшествия

Новоуренгойка перевела мошенникам 76 тысяч рублей, рассчитывая сама получить деньги

Афериста могут наказать лишением свободы сроком до двух лет
Анна Полякова
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Новоуренгойка перевела мошенникам 76 тысяч рублей, рассчитывая сама получить деньги Фото: pixabay.comНовоуренгойка перевела мошенникам 76 тысяч рублей, рассчитывая сама получить деньги Фото: pixabay.com
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Жительница Нового Уренгоя попалась на известную уловку мошенников. Осознав обман, она 11 мая обратилась в полицию. Правоохранителям она рассказала, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, завладел ее деньгами.

Выяснилось, что женщина на сайте бесплатных объявлений разместила сообщение о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил незнакомый мужчины, который под предлогом перевода денег в качестве платы попросил ее подойти к банкомату и совершить ряд операций. В результате женщина несколькими операциями перевела аферисту 76 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Афериста могут наказать лишением свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц и не сообщать данные карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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