В Салехарде неизвестные похитили урны у «Мамонта»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-13T16:09:46+03:00

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Исчезновение двух урн для мусора, которые были установлены возле местной достопримечательности, возмутило салехардцев вновь пропали урны. Они находились в беседках у скульптурной композиции «Мамонт». Стоимость каждой оценивается приблизительно в три тысячи рублей. Напомним, общественная территория была благоустроена летом 2018 года в рамках программы «Комфортная городская среда».

- Компактные, стильные, видимо, они просто не могли не привлечь внимания воров. И вместо того, чтобы выкинуть туда мусор, особо предприимчивые граждане решили распорядиться муниципальным имуществом в своих личных интересах, - отметили в администрации ямальской столицы.

Как пояснил заместитель гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко, сейчас подсчитывается сумма ущерба и будет подано заявление в полицию.

Администрация города просит горожан, ставших свидетелями вандализма и бескультурного поведения, сообщать в полицию или в отдел ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU