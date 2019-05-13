2019-05-13T16:00:50+03:00
Общество

На Ямале демонтировали радиорелейную линию Салехард – Надым

Антенны используют для расширения радиорелейной линии Коротчаево – Тазовский
Анна Полякова
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На Ямале демонтировали радиорелейную линию «Салехард – Надым» Фото: yanao.ruНа Ямале демонтировали радиорелейную линию «Салехард – Надым» Фото: yanao.ru
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В апреле компания «Ростелеком» завершила демонтаж антенн на цифровой радиорелейной линии (ЦРРЛ) СалехардНадым, которая на протяжении пяти лет обеспечивала связью столицу региона.

В 2014 году с завершением строительства магистрали «Северный оптический поток» в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа потребность в данной ЦРРЛ отпала, линия была отключена от подачи сигнала и выведена из эксплуатации.

- С приходом «оптики» в Салехард «радиорелейка» здесь стала просто не нужна, пояснил Директор Ямало-Ненецкого филиала компании Александр Оболтин.

Работы по снятию антенн велись преимущественно со стороны столицы округа, так как в районе Надыма потребность в радиорелейной связи ещё остаётся: продолжают функционировать радиорелейные пролёты, идущее от города до посёлка Лонгъюган.

На работы по демонтажу антенн потребовалось около трёх недель. Начали в конце марта, когда дули сильные ветра, каждые три дня штормовые предупреждения. Опасное время для высотных работ, но нужно было успеть до закрытия зимника Салехард – Надым, чтобы вывезти оборудование. Последнюю антенну буквально эвакуировали по ручейкам на гусеничном вездеходе.

Всего с опор снято 5 радиорелейных антенн от 1,8 до 3,7 метров в диаметре. Основная часть демонтированной линии перевезена на склад в Новый Уренгой. Далее антенны используют для расширения радиорелейной линии Коротчаево – Тазовский. Работы по демонтажу и вывозу линии связи будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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