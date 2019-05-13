2019-05-13T15:53:29+03:00
Происшествия

Новоуренгоец табуретом переломал ребра собутыльнику

Подозреваемый вину признал
Анна Полякова
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В Новом Уренгое уголовное дело завели на ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Мужчина отправил на больничную койку своего собутыльника. О происшествии стало известно, когда 28 апреля 2019 года в полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что оказана помощь мужчине 1969 года рождения с переломами ребер.

Выяснилось, что мужчина распивал спиртное в квартире своего знакомого. В какой-то момент между ними возник конфликт. Хозяин схватил табурет и избил им гостя.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Агрессору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый вину признает, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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