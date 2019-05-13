Жителям Ямала запретили разводить костры

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-13T15:22:17+03:00

также до 25 мая введен запрет на выход на водные объекты

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Жителям Ноябрьска напомнили правила безопасности в весенний период. Администрация города сообщает, что с 15 мая на территории всего региона будет введен особый противопожарный режим. В данный период запрещено разведение костров. Нельзя также поджигать сухую траву. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность.

Как рассказал сотрудник управления ГО и ЧС администрации города Ноябрьска Александр Черноволиков, организации, предприятия, структурные подразделения осуществлены проведут комплексные мероприятия по уборке сухой травы, приведут источники противопожарного водоснабжения в рабочее состояние. Все эти меры направлены на предотвращение лесных пожаров.

Кроме того, с 15 апреля до 25 мая введен запрет на выход на водные объекты. Вблизи Ноябрьска их десять. В городской черте расположены шесть озер и четыре реки. Некоторые водные объекты уже полностью вскрылись ото льда.

В ряде водоемов лед стал тонким и опасным. В целях организации контроля за посещением водных объектов организовано совместное патрулирование в составе представителей ГО и ЧС, ГИМС МЧС ЯНАО, ОМВД.

- Убедительная просьба к родителям, следить за тем, где гуляют ваши дети. Объясните им об опасности тонкого льда. Помнить об этом следует рыбакам и охотникам, отправляющимся в леса и к водоемам, - акцентировал внимание горожан специалист управления ГО и ЧС администрации города Ноябрьска Евгений Зинченко.

ИСТОЧНИК KP.RU