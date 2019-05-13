2019-05-13T15:01:30+03:00
Общество

Ханымейские поисковики подняли останки двух красноармейцев

Одного из них будут пытаться опознать по найденной подписной ложке
Анна Полякова
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Ханымейские поисковики подняли останки двух красноармейцев Фото: правительство ЯНАОХанымейские поисковики подняли останки двух красноармейцев Фото: правительство ЯНАО
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Ханымейский поисковый отряд «Следопыт» в составе сводного отряда «Ямальский Форпост» на Вахте Памяти в Новгородской области поднял останки двух солдат Красной Армии и трех немецких солдат.

Старшеклассники произвели разведку местности в районе деревень Зуи, Борок и Семкина Горушка. 7 мая ханымейский отряд принял участие в церемонии захоронения советских воинов в городе Старая Русса.

По словам командира отряда Александра Миронова, одного из найденных советских солдат будут пытаться опознать по найденной подписной ложке. Немецкие солдаты были переданы для захоронения на немецком кладбище, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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