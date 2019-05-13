2019-05-13T14:28:22+03:00
Происшествия

Салехардца судят за попытку дать взятку инспектору ДПС

Мужчина свою вину так и не признал
Анна Полякова
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Салехардца судят за попытку дать взятку инспектору ДПС Фото: СУ СКР по ЯНАОСалехардца судят за попытку дать взятку инспектору ДПС Фото: СУ СКР по ЯНАО
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В Салехарде ждет суда водитель, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Инцидент произошел ночью 23 февраля 2019 года. По данным следствия, полицейский остановил на дороге 41-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведения освидетельствования, выяснилось, что мужчина изрядно пьян. В объеме выдыхаемого воздуха обнаружено 0,44 мг/л спирта.

Ямалец решил, что сможет избежать привлечения к административной ответственности, предложив полицейскому взятку, и попытался вручить имеющиеся при себе 50 тысяч рублей.

Однако инспектор ДПС отказался от взятки и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции. В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал и в содеянном не раскаялся, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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