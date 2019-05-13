СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-13T13:59:16+03:00

На Ямале зарегистрирован первый в этом году пациент с клещевым энцефалитом Фото: Ольга Крыльцова

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Пострадавший от укуса клеща ямалец подцепил опасного насекомого в Челябинской области. Это первый в этом году случай заражения клещевым энцефалитом в регионе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, в приемное отделение Губкинской городской больницы пациент 1983 г.р. в тяжелом состоянии поступил утром 12 мая.

Выяснилось, что мужчина работает на Ямале вахтово-экспедиционным методом. Прибыл он 7 мая из Челябинской области – из эндемичного по клещевому энцефалиту района. Клеща на теле обнаружил 4 мая. Со слов пациента, удалил кровососа самостоятельно.

По состоянию на 13 мая пациент находится в состоянии средней степени тяжести, ему введен противоклещевой иммуноглобулин, получает необходимое специфическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU