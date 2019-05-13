Новоуренгойцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу 35 метров кабеля
Новоуренгойские полицейские раскрыли кражу 35 метров силового кабеля с территории базы. Заявление от представителя организации о том, что неизвестный причинил материальный ущерб на сумму 77 тысяч рублей, поступило в апреле 2019 года.
Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Его личность была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В результате на него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража, свершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Новоуренгойцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
- Подозреваемый вину признает. Похищенное частично изъято. С него взяли подписку о невыезде, - сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU