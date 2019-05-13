Новоуренгойцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу 35 метров кабеля

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-13T15:11:52+03:00

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Новоуренгойские полицейские раскрыли кражу 35 метров силового кабеля с территории базы. Заявление от представителя организации о том, что неизвестный причинил материальный ущерб на сумму 77 тысяч рублей, поступило в апреле 2019 года.

Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Его личность была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В результате на него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража, свершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Новоуренгойцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

- Подозреваемый вину признает. Похищенное частично изъято. С него взяли подписку о невыезде, - сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU