Салехард для месячника «Чистый город» поделят на семь участков

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-13T13:02:26+03:00

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В Салехарде в рамках акции «Чистый город» будет производиться уборка и вывоз накопившегося за зиму мусора. В администрации ямальской столицы состоялось итоговое заседание по подготовке к проведению месячника по санитарной уборке и благоустройству города, который стартует уже 17 мая.

В течение месяца каждую пятницу во второй половине дня сотрудники предприятий и организаций окружного центра будут наводить порядок на закрепленных за ними территориях. Город при этом условно будет поделен на семь участков, за каждым закреплены ответственные. Информация о качестве проводимых работ будет поступать в оперативный штаб. Оцениваться труды горожан будут по 5-ти бальной шкале.

Уже 14 мая ответственным лицам будут розданы биоразлагаемые пакеты и перчатки. Мусор, собранный на территории предприятий, будет вывозиться силами самого предприятия. Мусор, собранный вдоль улично-дорожной сети города – оставляться в мешках вдоль дороги и вывозиться АО «Салехарддорстрой». Региональным оператором в рамках месячника мусор будет приниматься на бесплатной основе, уточнили в администрации Салехарда.

Завершающим аккордом месячника станет общегородской субботник. Организаторы призывают также жителей города выйти в свои дворы для уборки и благоустройства территории.

ИСТОЧНИК KP.RU