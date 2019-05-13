2019-05-13T12:47:19+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое задержали участников ОПГ за сбыт наркотиков в двух регионах

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20-и лет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое задержали участников ОПГ за сбыт наркотиков в двух регионахВ Новом Уренгое задержали участников ОПГ за сбыт наркотиков в двух регионахФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое на пятерых участников ОПГ завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Их взяли в ноябре 2018 года во время оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее не судимые ямальцы 1998, 1996 и 2000-х годов рождения распространяли запрещенное вещество на территории Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко и Нефтеюганска посредством тайников-закладок.

Как рассказали в полиции, при осмотре мобильных телефонов граждан обнаружена переписка со сбытчиком наркотических средств и адреса закладок с наркотическими веществами. В ходе осмотра мест, указанных в переписке, обнаружены свертки с порошкообразным веществом. При обыске в квартире также найдены наркотики.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой около 90 граммов.

Уголовное дело, которое возбудили по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере», направлено в суд. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20-и лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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