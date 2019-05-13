2019-05-13T12:32:06+03:00
Общество

Глава Ямала от имени земляков поздравил моряков-черноморцев с праздником

Телеграммы направлены командующему Черноморским флотом РФ и командиру БДК «Ямал»
Анна Полякова
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Глава Ямала от имени земляков поздравил моряков-черноморцев с праздником Фото: yanao.ruГлава Ямала от имени земляков поздравил моряков-черноморцев с праздником Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов от себя лично и от имени всех земляков поздравил моряков с днём Черноморского флота России, который отмечается 13 мая.

Глава региона отметил, что Черноморский флот – это гордость и мощь России. Военные моряки всегда были примером самоотверженности и патриотизма, мужества и отваги.

- И сегодня, опираясь на традиции ветеранов, моряки-черноморцы эффективно решают поставленные задачи, обеспечивают безопасность наших граждан и укрепляют обороноспособность российского государства, - говорится в поздравлении.

Телеграммы направлены командующему Черноморским флотом РФ, вице-адмиралу Александру Моисееву и командиру БДК «Ямал», капитану 3 ранга Валентину Тютькало.

Командование Черноморского флота организует прохождение срочной воинской службы ямальских юношей. Военно-шефские связи ЯНАО с Черноморским флотом Российской Федерации с 2001 года развиваются. За 17 лет более 400 ямальцев прошли военную службу на Черноморском флоте. Арктический регион шефствует над БДК «Ямал» и Севастопольской Краснознамённой им. Кутузова авиационной базой морской авиации Черноморского флота РФ.

В 2019 году кадеты казачьего класса средней школы №5 Ноябрьска, вернулись из Севастополя, где жили в казарме воинской части в посёлке Кача и каждый день проходили строевую подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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