2019-05-13T12:20:03+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое интернет-мошенник выманил у горожанки 40 тысяч рублей

Женщина рассчитывала продать стол через сайт бесплатных объявлений
Анна Полякова
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В Новом Уренгое интернет-мошенник выманил у горожанки 40 тысяч рублейВ Новом Уренгое интернет-мошенник выманил у горожанки 40 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой обмана стала горожанка, которая на сайте бесплатных объявлений разместила сообщение о продаже компьютерного стола.

2 мая она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что неизвестные лишили ее 40 тысяч рублей.

Выяснилось, что злоумышленник под предлогом перечисления оплаты за покупку компьютерного стола завладел номером банковской карты и кодами смс-сообщений. После этого с карты женщины и списались денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными и не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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