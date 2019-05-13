Ямал вошёл в ТОП-20 регионов России по уровню развития ГЧП

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-13T11:07:20+03:00

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Уровень развития государственно-частного партнёрства на Ямале оценили на всероссийском уровне. Автономный округ вошёл в ТОП-20 регионов России, заняв 15 место в ежегодном рейтинге. По данным Национального центра ГЧП, за последние два года округ значительно улучшил свою позицию: в 2016 году Ямал занимал 40-ое место, в 2017 году – 29-ое. Место в данном рейтинге учитывается при оценке инвестиционной привлекательности региона.

В 2018 году заключено концессионное соглашение о реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Это первый в стране аэропорт, который будет модернизироваться на условиях концессии. План его реконструкции позволяет в будущем увеличить площадь терминала и оборудовать сектор для международных рейсов. Во время реконструкции аэропорт в Новом Уренгое продолжит принимать самолёты. Открыть новый терминал планируется в 2021 году.

На условиях ГЧП в округе строится мост через реку Пур. Капитальная переправа строится за счёт частных инвестиций. Работы завершатся в 2021 году. Пока на другой берег реки можно перебраться по платной понтонной переправе, движение по которой прекращается на несколько недель во время ледохода и ледостава. Проезд по новому мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, автобусов и мотоциклов.

В 2018 году подписано концессионное соглашение о строительстве Северного широтного хода. Он соединит Северную и Свердловскую железную дороги. Магистраль сократит протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря и разгрузит существующий южный маршрут, выходящий на Транссибирскую магистраль.

За счёт частных инвестиций в округе также строятся социальные объекты. К 2021 году на условиях муниципально-частного партнёрства будет построено 13 детсадов на более чем 3 тысячи мест. Кроме того, в 2019 году планируется заключить концессионные соглашения на строительство двух школ.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи три ямальских проекта получили национальную премию в области ГЧП «Росинфра». Проект реконструкции аэропорта в Новом Уренгое победил в номинации «Сделка года», проект строительства моста через Пур – в номинации «Частная инициатива», проект по созданию участка «Обская – Салехард – Надым» Сеширхода назвал лучшим ГЧП-проектом в сфере транспорта, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU