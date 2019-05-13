СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-13T10:46:47+03:00

С салехардского водителя взыскали 15 тысяч рублей за страдания девочки-пешехода Фото: Ольга Крыльцова

Автомобилист не пропустил ее на "зебре"

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Жительница Салехарда обратилась в прокуратуру после ДТП, в котором пострадал ее ребенок. Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила травмы головы, которые эксперты оценили, как легкий вред здоровью.

- Полученные повреждения повлекли, в том числе, физические и нравственные страдания подростка, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ подлежат денежной компенсации, -пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Суд обязал виновника дорожно-транспортного происшествия выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU