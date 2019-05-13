В Салехарде пожарные вынесли из горящего дома газовые баллоны

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-13T10:28:40+03:00

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В Салехарде 15 пожарных тушили полыхающий одноэтажный жилой дом. О возгорании в доме на улице Кольцова спасателям стало известно в 18:32.

На момент прибытия наблюдался густой чёрный дым и открытое горение из-под кровли строения, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В ходе тушения огнеборцы вынесли из дома газовые баллоны. Угрозы рядом расположенным строениям нет.

Справиться с огнем удалось только через час. В 19 часов 24 минуты объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара задействовано 15 человек личного состава, в распоряжении которых было 3 единицы спецтехники МЧС России. Погибших и пострадавших нет. Огнём повреждено 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU