СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-13T09:03:32+03:00

На Ямале за шесть лет установят 41 комплекс для мониторинга дорожной ситуации Фото: dtidh.yanao.ru

Изменить размер текста: A A

На Ямале установят дополнительное оборудование для мониторинга дорожной ситуации. Повысить безопасность и снизить количество мест концентрации ДТП призваны специальные технические комплексы, которые будут внедрены на Ямале в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 41 новый комплекс. В результате за шесть появятся 15 рубежей контроля скоростного режима, выезда на встречную полосу движения, 14 рубежей контроля среднего скоростного режима на участке между двумя камерами, 9 рубежей контроля не выполнения требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 5 рубежей контроля проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия.

Кроме того, до 2022 года на автомагистралях установят три пункта весогабаритного контроля. Они будут на ходу автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства, скоростной режим и проводить фотофиксацию.

- Их внедрение позволит повысить сохранность дорог, увеличить их межремонтные сроки, пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ямал в этом году вошел в число 83 регионов, где стартовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате в 2024 году 67,7% региональных трасс и 85% дорог Салехардской городской агломерации должны соответствовать нормативному состоянию. Кроме того, за шесть лет необходимо вдвое сократить число мест концентрации ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU