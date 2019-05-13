В Ноябрьске мотоциклист не уступил дорогу легковушке

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-13T08:24:08+03:00

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За прошедшие праздничные и выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 26 ДТП. Травмы получил один человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в Ноябрьске 10 мая около 20 часов 00 минут на улице Северная пострадал мотоциклист. Водитель ИРБИСа не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП травмирован мотоциклист.

По данным регионального ведомства, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 1863 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 191 травмирован, в их числе 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU