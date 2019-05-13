В Пуровском районе появятся новые парки и скверы

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-13T08:08:28+03:00

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С наступлением тепла муниципалитеты Пуровского района готовятся продолжить формирование комфортной городской среды. На благоустройство 17 общественных и 102 дворовых территорий будет потрачено 324 млн. рублей.

- 2019 год объявлен губернатором ЯНАО Годом благоустройства, и мы просто обязаны отнестись максимально ответственно к взятым обязательствам и отработать на все 200 процентов, - подчеркнул глава района Андрей Нестерук.

Центральный парк в Уренгое, сквер «Первопроходцам» в Пуровске, парковая зона в районе храма в Пурпе, «Сквер молодожëнов» в Самбурге и обновленный центральный парк в Ханымее имеют все основания стать визитной карточкой своих поселков.

В Тарко-Сале в этом году приступают к разбивке еще одного, Прибрежного парка в районе городского пляжа, а также благоустроят детскую площадку на улице Труда. В самых маленьких поселениях – Харампуре и Халясавэе будет обустроено по спортивно-игровой площадке.

Всего за пять лет в муниципалитетах появятся новые парки, скверы, детские спортивные площадки. В районе планируют благоустроить более 50 общественных и 250 дворовых территорий. Во дворах многоквартирных домов проведут освещение, установят скамейки и урны, отремонтируют проезды, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU