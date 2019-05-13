2019-05-13T05:16:57+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 мая: прогнозирвется снег

Температура воздуха +3 ... -3 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно, утром кратковременный снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске + 3 градуса, пасмурно, поздно вечером пойдет снег, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, периодически - снег, ветер северный 8 м/с.

В Надыме -2 градуса, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, во второй половине дня – небольшой снег, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко около ноля градусов, переменная облачность, поздно вечером - снег, северный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, утром - снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист из Ноябрьска оглянулся и оказался в больнице
На кладбище в Салехарде траурные венки поплыли с талыми водами
На мошенника-гастролёра в Ноябрьске завели уголовное дело
В Салехарде водитель «Дэу» протаранил дорожное ограждение
Погода на Ямале 12 мая: пасмурно и холодно
Первые подвижки льда на Оби зафиксированы на Ямале
В Ноябрьске завтра из-за легкоатлетического забега перекроют улицы
Пьяный ноябрянин вырванной батареей повредил шесть дверей соседей
В Муравленко нелегала выдворили за пределы страны
На Ямале водители большегрузов «размазали» стадо оленей по дороге
После потасовки в ресторане Тарко-Сале мужчина оказался в реанимации
Погода на Ямале 11 мая: сильный ветер и осадки
Полицейские Ямала зажгли «Свечу Памяти»
На Ямале вышли из спячки бурые медведи
Погода на Ямале 10 мая: солнечно и небольшой дождь
В Салехарде талые воды затопили район "Удача"
Три с половиной года колонии получил новоуренгоец за один грамм «синтетики»
На фронт с Ямала ушёл каждый пятый житель округа
Ямальцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
Погода на Ямале 9 мая: переменная облачность и без осадков
В Лабытнанги танк стал новым экспонатом площади Победы
Агропромышленный и туристический потенциал Ямала представят в Китае
На Ямале обнаружили девять бесхозных мемориальных сооружений
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Ямальцы почтут память советских воинов, погибших при освобождении Югославии
Летом на Ямал прибудет «молочное» пополнение