Погода на Ямале 13 мая: прогнозирвется снег

СЕГОДНЯ 05:16 2019-05-13T05:16:57+03:00

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В понедельник, 13 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -1 градус, пасмурно, утром кратковременный снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске + 3 градуса, пасмурно, поздно вечером пойдет снег, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, периодически - снег, ветер северный 8 м/с.

В Надыме -2 градуса, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, во второй половине дня – небольшой снег, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко около ноля градусов, переменная облачность, поздно вечером - снег, северный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, утром - снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU