Велосипедист из Ноябрьска оглянулся и оказался в больнице

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-12T16:08:46+03:00

Велосипедист из Ноябрьска оглянулся назад и оказался в больнице Фото: Татьяна Коркина

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«Упал, очнулся - гипс» - почти как в знаменитой советской комедии вышла история у жителя Ноябрьска. Инцидент с ним произошёл 9 мая.

В тот день, в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети ВКонтакте появился пост с просьбой восстановить картину события.

- Ищем очевидцев несчастного случая с велосипедистом 9 мая в районе с 18:00 до 19:00. По адресу Магистральная 113, 1 подъезд. Молодой мужчина ехал на велосипеде по двору и оказался в травматологии с черепно-мозговой травмой и полностью разбитым лицом. Что с ним произошло, он не помнит. Прохожие вызвали «скорую», так как он лежал на дороге без сознания. Если есть кто видел, что произошло, пожалуйста позвоните, - писал автор.

Восстановить память помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели как велосипедист отвлекся и не вписался в поворот. На кадрах видно, что его руль крутануло, он начал падать, но не успел руки выставить вперёд. Мужчина ударился головой об асфальт и потерял сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU